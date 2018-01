Alis e mândra posesoare a unui cont de Facebook, pe care-și etalează ultimele creații artistice în materie de unghii colorate. Multă vreme s-a uitat pe Facebook numai la poze, la videoclipurile amuzante, a dat like la citate motivaționale de genul celui cu președintele Lincoln care atenționează asupra pericolelor Internetului. De la o vreme, însă, a considerat că e cazul să treacă la nivelul următor. Și-a dat seama că poate mai mult și că se pricepe și la economie și la politică, justiție, agricultură, știe nițică sociologie, are opinii despre vaccinuri, operații, transplanturi, știe să spună câte ceva și despre corupție… Se pricepe la toate! Și chiar la toate, a constatat ea, surprinsă, pentru că are câte o idee despre orice lucru. Nu prea știe ea să pună cratima acolo unde trebuie, are superofertă de „i”-uri la unele cuvinte, dar nu o oprește pe ea o problemă minoră cum ar fi acordul dintre subiect și predicat. În cazul în care ar ști ce e subiectul și ce e predicatul. Când lumea îndrăznește să o contrazică sau când îi spune direct să facă pași și să-și vadă de lucrurile la care se pricepe, Alis reacționează agresiv: e dreptul ei să spună lucruri, să scrie ce vrea ea, cine sunteți voi să o contraziceți și să-i cenzurați dreptul la liberă exprimare?! Cu multă satisfacție, Alis vede cum îi crește numărul de like-uri de la postări și de la comentarii. Semn, consideră ea, că are dreptate în ceea ce spune, pentru că, altfel, opiniile sale nu ar fi validate de atâta lume, nu-i așa?! Când a zis că vaccinurile sunt otravă și că bolile nu există, simptomele fiind doar niște conflicte nerezolvate l-a făcut praf pe nefericitul de medic care sfătuia o tânăra mămică să-și vaccineze copilul abia născut. Tânăra mamă, când a văzut că sfatul doctorului a adunat doar trei like-uri iar opinia Alisei – 257, a decis să meargă pe mâna ei. Că doar se vede clar, după numărul aprecierilor, cine este mai priceput… După câteva luni, copilul s-a îmbolnăvit de rujeolă și a murit. Mama sa a încercat să ia legătură cu Alis, să-i ceară socoteală pentru sfatul dat. Alis, înainte să-i dea block, i-a răspuns scurt: „este părerea mea și e dreptul meu să spun ce vreau pe Facebook”. Soțul tinerei mame a fost mai puțin diplomat. A așteptat-o într-o seară pe Alis în scara blocului și i-a zdrobit degetele în ușa de la intrare. I-a șoptit că dacă suflă o vorbă, data viitoare îi scoate măselele cu box-ul. Bărbatul nu prea le are cu opiniile și dreptul la liberă exprimare. El știe atât: n-ai venit cu banul la data de întâi a lunii, rămâi fără un deget. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.