Răspopa și Gîrtofan, pe podium

Un raliu fierbinte. La propriu și la figurat. Așa s-a dovedit cea de-a noua ediție a Raliului Moldovei Bacău powered by Dedeman Automobile. Derulată vineri și sâmbătă, în „triunghiul” Bacău- Moinești-Onești devenit deja familiar iubitorilor de motorsport, competiția care a contat drept etapa a treia a Campionatului Național de Raliuri Dunlop a fost câștigată de echipajul format din Valentin Porcișteanu si Dan Dobre. La bordul unui Citroen C3 R5, echipajul Porcișteanu/ Dobre a fost cronometrat cu timpul de o oră, 10 minute, 47, 9 secunde, fiind urmat în clasamentul general de Adrian Răspopa/ Cosmin Diacu (Skoda Fabia R5, cu timpul de 01.11:46,6) și de Dan Gîrtofan/ Tudor Mîrza (Skoda Fabia R5, cu 01.12, 05,3). Succesul lui Porcișteanu îl propulsează pe acesta pe locul 1 în ierarhia generală a Campionatului Național, detronându-l pe campionul en-titre Simone Tempestini, absent de la etapa băcăuană.

Come-back în forță

De fapt, absența lui Tempestini, aflat în „focul” Campionatului Mondial, a fost salutată de majoritatea rivalilor acestora în competiția internă. „O spun cu toată sinceritatea: Simone ar fi «ucis» competiția. Absența sa ne dă și nouă o șansă”, a declarat încă dinaintea startului Adrian Răspopa, aflat în dublă calitate: de organizator si de pilot. Revenit pe circuit după un an sabatic, băcăuanul Răspopa a avut un come-back în forță, răsplătit cu locul secund la general. De notat că, deși a înregistrat cel mai rapid timp la SuperSpeciala din centrul Oneștiului, care a pus punct zilei de vineri, Adi Răspopa a fost penalizat cu traseu incomplet, primind cel mai slab timp, plus 10 secunde de penalizare. Poziționat al treilea după prima zi, Răspopa a recuperat sâmbătă terenul pierdut și a tranșat în favoarea sa duelul pentru locul doi cu Dan Gîrtofan.

Succes categoric

În ceea ce-l priveste pe „Giri” Gîrtofan, acesta s-a consolat cu locul 3 la general, dar și cu victoria din ultima probă specială, cea de sâmbătă, de la Racova, care a contat și ca Power Stage. Revenind la câștigătorul Raliului Moldovei Bacău powered by Dedeman Automobile, Vali Porcișteanu, succesul său a fost unul categoric. După ce a dominat autoritar prima zi, la capătul căreia avea un avans general de peste 30 de secunde, echipajul Porcisteanu/ Dobre și-a adjudecat sâmbătă cinci din cele nouă probe speciale ale zilei, întregindu-si triumful. Ca o paranteză, celelalte patru probe s-au dovedit o „afacere” între Adi Răspopa și „Giri” Gîrtofan, care si-au împărțit victoriile. Porcișteanu triumfă pentru a doua oară în Raliul Moldovei Bacău, după ediția inaugurală din 2011, care i-a adus și titlul național. Si tot ca atunci, succesul îi permite să se poziționeze în fruntea clasamentului general, chiar dacă, prin revenirea lui Tempestini la următoarele etape, lupta pentru titlu se anunță deschisă.

Simone rămâne etalonul

„A fost un raliu greu. Încă nu am ajuns la maxim, dar se simte un progres si asta contează cel mai mult. Probele din prima zi, din jurul Moineștiului au fost plăcute din punct de vedere al pilotajului. Personal, le apreciez mai mult decât pe cele de lângă Bacău, chiar dacă pe acestea le știu încă din 2011, când am si câștigat aici titlul de campion”, a mărturisit Vali Porcișteanu, care a vorbit și despre duelul cu Tempestini: „Pe viitor, sper să ținem ritmul cât mai aproape de Simone pentru că el este etalonul”. Adi Răspopa s-a declarat foarte mulțumit de locul secund ocupat: „E un rezultat complet neașteptat. Dacă joi am luat prima oară contact cu mașina și am făcut teste unde ne-am simțit foarte bine, dar nu aveam niciun reper, la shakedown ne-am dat seama unde suntem și am fost destul de încrezători. Am făcut o cursă inteligentă, obținând un rezultat pe care l-aș numi spectaculos după un an și jumătate de pauză”. Raliul Moldovei Bacău powered by Dedeman Automobile a fost organizat de ACS Rally Spirit, sub egida FRAS, cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și în asociere cu Primăria Onesti, Primăria Moinesti, Primăria Bacău și Primăria Zemeș.

La acest raliu a debutat și echipajul băcăuan format din pilotul Țugulea Lucian și copilotul Botezatu Romeo, pe o Dacia Logan pregătită pentru raliu. Debutul echipajului băcăuan în Campionatul Național de Raliu este unul promițător, acum având posibilitatea să se acomodeze cu mașina, ritmul competiției și să aleagă setările optime pentru mașina de concurs. Echipajul mulțumește partenerilor RHINO Safety (partener principal) , Aprex auto, Ravenol, Elmet, Art Design, Duo Cert Asigurări, pentru sprijinul acordat.