Pompieri și jandarmi băcăuani au participat la o acțiune de împădurire organizată de Direcția Silvică Bacău

Zeci de pompieri și jandarmi din Bacău au participat, vineri, 27 martie 2026, la o acțiune de plantare de puieți forestieri organizată de Direcția Silvică Bacău, pe raza Ocolului Silvic Fântânele, alături de alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău au participat 34 de cadre militare, care s-au implicat activ în plantarea puieților forestieri, alături de reprezentanți ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

La acțiune au luat parte și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, evenimentul fiind organizat și în contextul aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române.

Participarea la plantarea arborilor a fost descrisă de organizatori drept mai mult decât un gest simbolic, reprezentând o formă concretă de responsabilitate față de mediul înconjurător și față de comunitate. Activitatea s-a desfășurat într-un spirit de solidaritate și implicare civică, fiecare puiet plantat fiind un pas către un viitor mai verde și mai sănătos.

„Participarea noastră la această acțiune reflectă convingerea că siguranța comunității include și protecția mediului. Fiecare copac plantat astăzi înseamnă aer mai curat, sol mai sănătos și un viitor mai bun pentru generațiile care vin”, a declarat colonel Eusebiu Barnat, inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.

La rândul său, colonel Adrian Mătăsaru, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile „Alexandru cel Bun” Bacău, a subliniat importanța implicării în astfel de inițiative. „Suntem onorați să fim alături de Direcția Silvică și de cetățeni în efortul de refacere a fondului forestier. Munca efectivă pe teren și implicarea civică sunt pilonii pe care clădim un mediu mai rezistent și o comunitate mai responsabilă”, a afirmat acesta.

Participanții au transmis că protejarea mediului este o responsabilitate comună, iar acțiunile de împădurire contribuie direct la îmbunătățirea calității vieții și la protejarea resurselor naturale pentru generațiile viitoare.