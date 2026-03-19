Polițiștii și sportivii au promovat disciplina și fair-play-ul înainte de Ziua Poliției Române

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au organizat, în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal Bacău, o activitate dedicată promovării sportului, disciplinei și spiritului de fair-play, în contextul apropierii Ziua Poliției Române.

La eveniment au participat boxeri campioni naționali ai României, legitimați în cadrul Federația Română de Box, care au susținut demonstrații sportive și au interacționat cu publicul. Aceștia au evidențiat importanța unui stil de viață sănătos și rolul valorilor sportive în formarea tinerilor.

Totodată, luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău au prezentat exerciții demonstrative, realizate împreună cu sportivii, ilustrând nivelul de pregătire fizică și abilitățile necesare în misiunile operative.

Potrivit organizatorilor, activitatea a avut ca obiectiv consolidarea relației dintre polițiști și comunitate, precum și promovarea unor modele pozitive în rândul tinerilor.

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Corpul Național al Polițiștilor – Biroul Teritorial Bacău.