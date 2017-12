În prag de sărbători, poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti şi cei din Bârsăneşti au împărţit cadouri familiilor din mediul rural cu o situaţie financiară precară. În urma donaţiilor poliţiştilor au fost realizate un nr. de 45 de pachete conţinând haine, jucării şi produse alimentare. Beneficiarii acestor cadouri au fost familii cu venituri mici domiciliate în com. Ardeoani, Balcani, Bereşti-Tazlău, Măgireşti, Pîrjol, Poduri, Scorţeni, Solonţ, Strugari şi Bârsăneşti. 60 SHARES Share Tweet

