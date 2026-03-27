Polițiștii rutieri din Bacău intensifică acțiunile în trafic pentru protejarea pietonilor

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău desfășoară, în această perioadă, acțiuni intensificate în trafic, având ca principal obiectiv creșterea gradului de siguranță pentru pietoni.

Potrivit reprezentanților instituției, activitățile vizează atât prevenirea accidentelor rutiere prin dialog direct cu participanții la trafic și transmiterea de recomandări, cât și aplicarea măsurilor legale în cazul încălcării normelor rutiere.

Polițiștii le reamintesc pietonilor câteva reguli esențiale pentru reducerea riscului de implicare în accidente rutiere. Astfel, aceștia sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită și să evite deplasarea pe partea carosabilă, în special după lăsarea întunericului sau în condiții de vizibilitate redusă.

Traversarea drumului public trebuie realizată doar prin locurile special amenajate și numai după o asigurare temeinică, chiar și atunci când semaforul indică culoarea verde. De asemenea, pietonii sunt îndemnați să evite articolele vestimentare care pot limita câmpul vizual și să se asigure că șoferii le-au observat intenția de a traversa.

Totodată, polițiștii recomandă evitarea utilizării telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice în timpul traversării, pentru a rămâne concentrați asupra traficului rutier.

Reprezentanții poliției atrag atenția că, în condiții de carosabil umed, distanța de frânare a autovehiculelor crește considerabil, iar pe timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă, vestimentația în culori închise poate face pietonii mai greu de observat de către conducătorii auto.

Polițiștii subliniază că, dincolo de aplicarea sancțiunilor, principalul obiectiv al acestor acțiuni este prevenirea tragediilor din trafic, astfel încât fiecare participant la trafic să ajungă în siguranță la destinație.