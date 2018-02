Urmare a vizitei efectuate anul trecut la sediul Polititie Locale, de catre maestrul italian, Emilio Buffardi, directorul tehnic al Federatiei de Krav Maga din Italia, colaborator al mai multor politii din Peninsula si din lume, au fost puse bazele unei colaborari intre cele parti. Aceasta colaborare a devenit concreta, vineri 02.02.2018, cand agentii Biroului de Interventii au desfasurat primul antrenament sub indrumarea maestrului italian. Antrenamentul face parte din primul modul de instruire a politistilor locali si a constat in efectuarea unor tehnici de autoaparare si incatusare, foarte utile in activitatile specifice desfasurate in teren. 0 SHARES Share Tweet

