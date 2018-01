La data de 25 ianuarie a.c., polițiștii din Moineşti au reținut un tânăr de 16 de ani şi un bărbat de 31 de ani, ambii din localitate, bănuiţi de comiterea unei infracțiuni de tâlhărie calificată. Din cercetări a rezultat că, cei doi ar fi deposedat prin imobilizare, un bărbat de 67 de ani, din comuna Pârjol de suma de 2200 de lei, profitând de starea de ebrietate avansată a victimei, în timp ce se afla pe terasa unei societăţi comerciale. Polițiștii au reușit depistarea și reținerea celor doi, urmând a fi prezentaţi Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti cu propuneri legale. 24 SHARES Share Tweet

