Polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Bacău au poposit în casele celor care au nevoie de ajutor

Astăzi, 22 decembrie, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au achiziționat alimente, dulciuri și multe alte bunuri pentru a le dona unei familii cu posibilități financiare limitate.

“ Mascații” au poposit în casa unei familii din comuna Săucești, nu pentru descinderi, ci pentru o acțiune de suflet.

Copiii, împreună cu mama lor i-au așteptat în căsuța modestă cu zâmbete și licărirea speranței în ochii lor.

Misiunea luptătorilor de la Acțiuni Speciale este îndeplinită și de această dată, dezideratul de a veni în sprijinul celor aflați în nevoie, fiind atins.

