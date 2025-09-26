Polițiștii de imigrări au gestionat peste 3.100 de cazuri în primele opt luni ale anului

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, polițiștii de imigrări din județul Bacău au gestionat șederea și rezidența pentru 3.157 de persoane. Dintre acestea, 2.489 au fost cetățeni din state terțe, cei mai mulți provenind din Republica Moldova, Sri Lanka, Nepal și Bangladesh, iar 668 au fost cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, cu o pondere semnificativă a italienilor, germanilor și spaniolilor.

Străinii și-au stabilit reședința în România în principal pentru reîntregirea familiei, studii, angajare în muncă sau stabilirea domiciliului permanent. În acest context, au fost emise 739 de permise de ședere, dintre care 702 pentru ședere temporară și 37 pentru ședere pe termen lung. Pentru cetățenii europeni au fost eliberate 72 de certificate de înregistrare și 12 cărți de rezidență permanentă.

Pe linia ocupării forței de muncă, autoritățile au înregistrat 1.359 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare, fiind aprobate 1.036 și respinse 323. Totodată, au fost depuse 41 de invitații pentru cetățeni din state terțe, dintre care 30 au fost aprobate. În ceea ce privește reîntregirea familiei, au fost depuse 11 cereri, 10 dintre acestea fiind soluționate favorabil.

În vederea combaterii muncii nedeclarate, polițiștii au organizat 61 de activități de control, în urma cărora 27 de cetățeni străini au fost depistați în situații ilegale, provenind din țări precum Republica Moldova, Sri Lanka, Irak, Peru sau Tunisia. Controalele s-au desfășurat și cu sprijinul altor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, prin sistemul informatic eDAC, care a permis verificarea a 439 de persoane.

Ca măsuri dispuse, în perioada analizată au fost emise 22 de decizii de returnare cu termen de plecare voluntară, iar pentru 12 dintre persoanele vizate a fost instituită interdicția de intrare în spațiul Uniunii Europene, pentru perioade cuprinse între unu și cinci ani. De asemenea, o persoană care a trecut fraudulos frontiera a fost returnată sub escortă.

Pentru nerespectarea legislației, polițiștii au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 30.800 de lei. Acțiunile au vizat atât societăți comerciale care au angajat cetățeni străini, cât și adrese de domiciliu sau reședință, fiind legitimați peste 320 de străini.

Un progres important a fost înregistrat pe partea de digitalizare: avizele de angajare și detașare sunt generate exclusiv în format electronic și transmise prin e-mail, iar aplicația Portal IGI permite programarea online la ghișeu, reducând timpii de așteptare.

Autoritățile subliniază că rezultatele obținute se datorează cooperării interinstituționale și unei abordări proactive în gestionarea fenomenului migraționist. Polițiștii de imigrări din Bacău transmit că vor continua să acționeze pentru respectarea legislației și menținerea unui climat de siguranță pentru toți cetățenii, români și străini.