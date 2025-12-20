Polițiștii băcăuani au adus bucurie copiilor, în prag de sărbători

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au desfășurat activități speciale dedicate sărbătorilor de iarnă, aducând zâmbete și momente de bucurie copiilor și familiilor aflate în dificultate.

Cu multă implicare și dăruire, aceștia au oferit cadouri copiilor din cadrul Casei de Copii Barați, precum și altor două familii nevoiașe din comuna Mărgineni. Darurile au constat în dulciuri și alte surprize menite să aducă spiritul sărbătorilor mai aproape de cei mici.

Gesturile simple, dar pline de semnificație, au fost răsplătite de personalul și copiii Casei de Copii Barați printr-un program artistic de colinde, care i-a emoționat pe polițiști și le-a oferit momente de autentică bucurie.

Prezența polițiștilor, veniți din cele opt comune din zona limitrofă municipiului Bacău, nu pentru misiuni operative, ci pentru a oferi daruri, speranță și sprijin, a creat clipe deosebite și a contribuit la întărirea legăturii dintre instituție și comunitate.