Polițiștii băcăuani au adunat elevii chiulangii din baruri

Polițiștii Secției 2 Poliție Bacău au desfășurat, la data de 10 februarie a.c., în intervalul orar 09:00–12:00, o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale în zona unităților de învățământ din municipiu.

Activitățile au fost derulate împreună cu jandarmii și au vizat 10 unități de învățământ din municipiul Bacău. Totodată, au fost verificați 10 agenți de pază care își desfășoară activitatea în incinta sau în proximitatea școlilor.

În cadrul acțiunii, polițiștii au efectuat controale și la 5 operatori economici din zona unităților de învățământ, pentru a preveni eventuale abateri și pentru a descuraja prezența elevilor în timpul programului școlar în baruri sau alte localuri publice.

Oamenii legii au identificat 34 de elevi care absentau nejustificat de la orele de curs. În toate cazurile urmează să fie întocmite informări către unitățile de învățământ vizate, pentru luarea măsurilor care se impun.

Reprezentanții IPJ Bacău au transmis că astfel de acțiuni sunt organizate în mod constant, având ca scop prevenirea și combaterea faptelor de natură antisocială în imediata apropiere a școlilor, precum și reducerea absenteismului școlar.