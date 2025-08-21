Polițiștii au transmis recomandări pentru bicicliști și pietoni, în cadrul unei acțiuni ROADPOL la nivelul județului Bacău

În perioada 18–24 august a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Direcției Rutiere a I.G.P.R., au desfășurat o acțiune tematică de prevenire și combatere a abaterilor comise de pietoni, bicicliști și conducătorii de trotinete, derulată la nivel european prin ROADPOL (Organizația Polițiilor Rutiere Europene).

Potrivit analizei situației operative pe primele șapte luni ale anului, abaterile săvârșite de bicicliști s-au aflat printre cauzele generatoare de accidente grave: au fost înregistrate 13 accidente, soldate cu decesul a 5 persoane și rănirea gravă a altor 8. În aceeași perioadă, abaterile pietonilor au generat 9 accidente grave (3 persoane decedate, 6 rănite grav), iar cele ale conducătorilor de trotinete au produs 2 accidente grave, cu 2 persoane rănite grav.

Pe parcursul săptămânii de acțiune, polițiștii au intensificat informările în trafic și au transmis un set de recomandări destinate, cu prioritate, bicicliștilor:

vârsta minimă pentru a circula pe drumurile publice a fost de 14 ani, iar bicicliștii au fost obligați să aibă asupra lor actul de identitate;

circulația s-a făcut pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora pe acostament sau, dacă nu a fost practicabil, pe carosabil, cât mai aproape de marginea din dreapta;

bicicletele au trebuit să fie echipate cu frâne funcționale, direcție corespunzătoare, avertizor sonor, far alb/galben în față, lampă roșie și dispozitiv reflectorizant în spate, precum și elemente reflectorizante pe roți;

deplasarea pe trotuar nu a fost permisă decât dacă trotuarul a fost marcat ca pistă pentru biciclete;

mersul în paralel a fost interzis, cu excepția competițiilor sportive;

transportul altor persoane a fost interzis, cu excepția copiilor sub 7 ani în scaun omologat;

traversarea străzii s-a făcut după coborârea de pe bicicletă;

consumul de alcool sau substanțe psihoactive a fost interzis;

efectuarea de acrobații sau ridicarea roților de pe sol a fost interzisă.

Totodată, polițiștii au reamintit pietonilor obligația de a traversa regulamentar, fără a utiliza telefonul sau căștile audio la traversare, și au informat conducătorii de trotinete electrice că vârsta minimă a fost de 14 ani, purtarea căștii a fost obligatorie pentru sub 16 ani pe carosabil, iar circulația a fost permisă pe piste sau pe drumuri cu limită de cel mult 50 km/h, pe un singur rând, fără pasageri și fără a utiliza trotuarul dacă nu a existat pistă dedicată.

Prin acțiunile desfășurate, IPJ Bacău a urmărit prevenirea accidentelor și creșterea nivelului de siguranță rutieră pe drumurile publice din județ.