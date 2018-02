În vacanța intersemestrială, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiștii din Târgu Ocna au ales să se întâlnească față în față cu elevii în salina stațiunii. Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității împreună cu cei din Târgu Ocna, ajutați de elevii voluntari de la Colegiul Național ”Costache Negri” și Liceul Tehnologic au ales să desfășoare în vacanța intersemestrială activități specifice, adresate în special adolescenților, într-un cadru relaxant și sănătos – salina stațiunii. Pe lângă materialele cu recomandări preventive legate de siguranța copiilor, aceștia au distribuit broșuri și pliante turiștilor aflați în salină privind furturile din locuințe și înșelăciunile prin”metoda accidentul”. La discuțiile la care au participat elevii, părinții și cadrele didactice, polițiștii au vorbit despre prevederile Codului Penal, despre limitele răspunderii penale, dar și despre consecințele răspunderii penale față de minori. Pentru că polițiștii au purtat discuții și cu ceilalți turiști prezenți în salină, aceștia au fost informați cu privire la modurile în care furturile din locuințe pot fi prevenite și ce presupun înșelăciunile prin ”metoda accidentul”. Astfel, polițiștii au reamintit cetățenilor că pentru a preveni acest gen de infracțiuni să nu lase ușa descuiată, chiar dacă lipsesc foarte puțin timp din locuință; să încuie ușa de acces în locuință chiar dacă sunt acasă; să nu lase genți, borsete, telefoane mobile sau alte bunuri în holul locuinței sau agățate în cuier; să nu tolereze în preajma blocului sau a locuințelor a vânzătorilor ambulanți, cerșătorilor, boschetarilor, a tuturor persoanelor care au o înfățișare și un comportament suspect iar dacă au observant o persoană suspectă ieșind din casa scărilor având asupra sa bunuri care dau de bănuit, să încerce să rețină cât mai multe semnalmente ale acesteia și să sune urgent la Poliție la apelul de urgență 112. Activitățile desfășurate în salina Târgu Ocna au avut un impact deosebit asupra comunității datorită ambientului, dar și al contactului direct dintre polițiști și cetățeni. 24 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.