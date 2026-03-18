Polițiștii, alături de preșcolarii Școlii „Miron Costin” din Bacău

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bacău au desfășurat o activitate preventivă la grădinița Școlii „Miron Costin” din municipiul Bacău, în contextul manifestărilor dedicate Ziua Poliției Române.

Acțiunea, intitulată „Polițiștii – prietenii copiilor”, a fost organizată de polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiști rutieri, având ca scop educarea celor mici în privința regulilor de siguranță.

Pe parcursul întâlnirii, oamenii legii le-au explicat preșcolarilor în ce constă meseria de polițist și le-au transmis că polițiștii sunt aliați de încredere ai copiilor. Totodată, aceștia au discutat despre reguli esențiale de circulație, punând accent pe traversarea corectă a străzii și evitarea situațiilor periculoase.

Copiii au fost activ implicați, adresând întrebări și manifestând interes față de activitatea polițiștilor. În semn de apreciere, aceștia le-au cântat „La mulți ani”, marcând astfel, într-un mod emoționant, apropiata sărbătoare a Poliției Române.

În contextul prevenirii accidentelor rutiere în rândul celor mici, polițiștii recomandă părinților să îi învețe pe copii:

să circule doar pe trotuare;

să traverseze strada numai prin locuri special amenajate și semnalizate;

să evite joaca pe partea carosabilă;

să nu traverseze în fugă sau prin fața ori spatele autovehiculelor staționate.

Activitatea face parte dintr-o serie de acțiuni preventive desfășurate la nivelul județului Bacău, menite să crească gradul de siguranță al copiilor și să consolideze relația dintre poliție și comunitate.