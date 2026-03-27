Polițiștii, alături de părinții elevilor din Sascut

Polițiștii de prevenire și siguranță școlară au participat, astăzi, la lectoratul cu părinții organizat de Școala Gimnazială „Explorator Gheorghe Negoiță” din Sascut, activitate dedicată consolidării colaborării dintre poliție, școală și familie.

Întâlnirea, desfășurată sub titlul „Colaborarea școală-familie în respectarea regulamentelor și dezvoltarea unui climat educațional sigur și predictibil”, a avut ca scop întărirea parteneriatului dintre cadrele didactice, părinți și autorități, precum și implicarea activă a familiei în prevenirea victimizării minorilor.

În cadrul discuțiilor, polițiștii au prezentat părinților principalele forme de violență la care pot fi expuși copiii, exemple de cazuri reale și recomandări practice pentru recunoașterea semnelor de abuz sau a situațiilor de risc. De asemenea, au fost explicate consecințele legale ale faptelor de violență.

Totodată, au fost abordate teme precum bullying-ul și cyberbullying-ul, consumul de substanțe interzise, siguranța pe internet, influența anturajului și presiunea grupului, precum și importanța comunicării eficiente între părinți și copii.

Polițiștii le-au recomandat părinților să mențină un dialog constant cu copiii, să se implice activ în viața școlară și socială a acestora și să monitorizeze responsabil activitatea lor online. De asemenea, aceștia au subliniat importanța observării schimbărilor de comportament care pot semnala situații de bullying sau abuz și au încurajat semnalarea imediată a oricărei forme de violență către cadrele didactice sau autorități.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău este, totodată, partener în proiectul educațional „Vă rugăm, spuneți NU actelor de violență!”, derulat de Școala Gimnazială „Explorator Gheorghe Negoiță” Sascut, aflat în acest an școlar la cea de-a IX-a ediție.

Proiectul include și un concurs adresat copiilor de la nivel preșcolar, primar, gimnazial și liceal, organizat pe trei secțiuni: creație literară (versuri, proză, eseuri, dramatizări), creație artistică (colaje, dans, cântece) și creații specifice mediului online (StoryJumper, Canva, Genially, PicsArt, reel-uri, short-uri sau filmulețe tematice). Temele propuse sunt „Toleranța, punte spre nonviolență”, „Siguranța în mediul online” și „Arta de a gândi pozitiv”.

Concursul se desfășoară în trei etape – locală, județeană și națională. Lucrările pot fi transmise până la data de 2 aprilie 2026 pentru participanții din județul Bacău și până la 25 aprilie 2026 pentru elevii din țară și din străinătate, pe adresa de e-mail: nonviolenta.sascut@gmail.com.