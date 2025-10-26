Polițiști, pompieri și motocicliști, împreună pentru siguranța rutieră

Piața Tricolorului din municipiul Bacău a fost sâbătă, punctul de întâlnire pentru polițiști, pompieri, motocicliști și cetățeni de toate vârstele, reuniți în cadrul evenimentului „Împreună pe drum… MAI sigur”, organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în colaborare cu Comunitatea Moto Bacău, Universitatea „Gh. Asachi” din Iași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău.

Desfășurat în contextul Planului Național de Măsuri – Siguranță rutieră și al Concepției Poliției Române pentru Educație Rutieră 2025, evenimentul a reunit activități practice, demonstrații spectaculoase și sesiuni educative dedicate tuturor participanților la trafic, de la șoferi și motocicliști până la copii.

Pe parcursul zilei, cei prezenți au putut testa simulatoarele de accidente puse la dispoziție de Universitatea „Gh. Asachi” din Iași – printre care simulatorul de răsturnare, de impact frontal și simulatorul Kinetic, care reproduce senzațiile resimțite în cazul unui accident rutier. De asemenea, simulatorul oferit de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău le-a permis participanților să observe efectele vizuale și de percepție produse de consumul de alcool sau droguri la volan.

Polițiștii din cadrul compartimentului de prevenire a criminalității au derulat activități de informare și educație rutieră, explicând regulile de circulație și importanța respectării lor. Publicul a fost invitat să testeze ochelarii speciali care reproduc senzația de condus sub influența substanțelor interzise, un exercițiu care a stârnit interes și a transmis un mesaj clar: un moment de neatenție poate costa vieți.

Copiii au fost, la rândul lor, în centrul atenției. Standurile dedicate celor mici au oferit jocuri educative și demonstrații interactive despre siguranța în trafic, alături de sfaturi utile pentru deplasarea pe role, trotinete și biciclete.

Un moment așteptat de public a fost demonstrația de intervenție susținută de pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, care au prezentat modul de acțiune în cazul unui accident rutier între o motocicletă și un autoturism.

Reprezentanții Comunității Moto Bacău au adus un plus de culoare și experiență evenimentului, vorbind despre riscurile specifice condusului pe două roți și despre cum respectul reciproc și vigilența pot salva vieți. Instructorii moto prezenți au oferit demonstrații și sfaturi practice pentru un condus responsabil.

Ziua s-a încheiat cu o paradă moto impresionantă pe străzile municipiului Bacău, marcând simbolic încheierea sezonului moto 2025 și transmiterea unui mesaj de unitate între toți participanții la trafic.