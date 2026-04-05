Polițist din Bacău, vicecampion național la kickboxing

Un polițist băcăuan a obținut medalia de argint la Campionatul Național de K1 și Cupa României – proba tatami, competiție desfășurată la începutul lunii aprilie în municipiul Bacău.

Alex, agent de poliție în cadrul Secției 6 Poliție Rurală Traian, s-a clasat pe locul al II-lea la categoria grea (+94 kg), în cadrul competiției care a avut loc pe 4 aprilie, la Sala de Atletism „Doina Melinte”.

Evenimentul sportiv a reunit numeroși sportivi din întreaga țară, fiind una dintre cele mai importante competiții interne din calendarul kickboxingului românesc.

Sportivul este legitimat la CSM Bacău și face parte din lotul național al României, performanța obținută fiind rezultatul antrenamentelor susținute și al seriozității cu care îmbină cariera sportivă cu activitatea profesională din cadrul Poliției.