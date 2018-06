Posesori de mandate de executare depistaţi de poliţişti

La data de 08 iunie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au identificat și reținut un bărbat de 46 de ani, din comuna Bârsăneşti, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Tribunalul Bacău.

Cel în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de 6 ani pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau vătămări cauzatoare de moarte.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

La aceeaşi dată, poliţiştii de la Secţia 1 Bacău, în urma investigaţiilor efectuate, au identificat și reținut un bărbat de 49 de ani, din localitate, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Bacău.

Cel în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de un an, cinci luni şi douăzeci de zile închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de violenţă în familie.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

Tot poliţiştii Secţiei 1 Bacău au identificat și reținut un tânăr de 18 ani, din municipiu, faţă de care Judecătoria Bacău a emis sentinţa penală prin care a fost luată măsura privativă de libertate, respectiv internare într-un centru educativ pentru o perioadă de doi ani.

Cel în cauză a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Tânărul a fost internat în Centrul Educativ Târgu Ocna.

Minor implicat în accident rutier în comuna Luizi Călugăra

La data de 08 iunie a.c., poliţiştii rutieri au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui accident de circulaţie, care a avut loc pe DJ 119B, în urma căruia un minor de 9 ani a necesitat îngrijiri medicale.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 46 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia de mers Luizi Călugăra – Sărata, a acroşat un copil de 9 ani, care traversa strada în fugă şi prin loc nepermis.

În urma producerii evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a minorului care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău pentru îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă.

Cercetaţi pentru infracţiuni la regimul rutier

La data de 8 iunie a.c., poliţiştii din Oneşti au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani, din municipiul Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Tineretului.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, aceştia au constatat că bărbatul are dreptul de a conduce autovehicule suspendat din luna mai a acestui an.

Poliţiştii au întocmit dosar penal şi efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice cu dreptul de a conduce suspendat.

La data de 9 iunie a.c., în jurul orei 01.30, poliţiştii de ordine publică din Oneşti au depistat în trafic un tânăr de 20 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada Chimistului, fără a fi înmatriculat în vederea circulaţiei pe drumurilepublice.

Totodată, în urma verificărilor efectuate s-a constatat că acesta nu poseda permis de conducere şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. A fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la Spitalul Municipal Oneşti unde i-au fost recoltate mostre biologică de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul neînmatriculat pe drumurile publice, fără a poseda permis de conducere şi sub influenţa alcoolului.

La data de 9 iunie a.c., în jurul orei 02.30, poliţiştii rutieri au depistat în trafic un bărbat de 35 de ani, din Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Milcov, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere şi au întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.