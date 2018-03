Identificat de poliţişti în timp ce oferea spre vânzare un pistol cu aer comprimat

La data de 22 martie a.c, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase au depistat în Bacău, un bărbat de 37 de ani, din localitate care oferea spre vânzare, fără drept, către persoane fizice un pistol cu aer comprimat şi alice în cantitate de 300 g.

Pistolul şi alicele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Urmărit internaţional, depistat de poliţiştii băcăuani

La data de 22 martie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale au identificat și reținut un bărbat de 31 de ani, din Bacău, urmărit internaţional, la solicitarea autorităţilor judiciare germane pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri.

Bărbatul în cauză a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, urmând a fi demarată procedura de predare către autorităţile germane.

Posesori de mandate de executare depistaţi de poliţişti

La data de 22 martie a.c., polițiști din cadrul Secţiei 1 Poliţie au identificat și reținut un bărbat de 50 de ani, din localitate, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Bacău.

Cel în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de zece luni pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

La aceeaşi dată, poliţiştii din Comăneşti au identificat și reținut un bărbat de 45 de ani, din localitate, care poseda mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Moineşti.

Cel în cauză a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru o perioadă de patru luni şi optzeci de zile pentru săvârșirea infracțiunii de furt de energie electrică.

Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Bacău.

Poliţiştii oneşteni au identificat și reținut un tânăr de 18 ani, din comuna Berzunţi, faţă de care Judecătoria Moineşti a emis sentinţa penală prin care a fost luată măsura privativă de libertate, respectiv internare într-un centru educativ pentru o perioadă de un an.

Cel în cauză a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Tânărul a fost internat în Centrul Educativ Târgu Ocna.

Cercetaţi pentru conducere sub influenţa alcoolului

La data de 22 martie a.c., poliţiştii din Comăneşti au depistat în trafic un bărbat de 40 de ani, din comuna Ardeoani, în timp ce conducea un autoturism pe DN 2G, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliţiştii i-au reţinut permisul de conducere şi au întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, poliţiştii din Sascut au depistat în trafic un bărbat de 62 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 119A, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatului i-a fost recoltată o mostră biologică de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei, întrucât pe cea de-a doua a refuzat-o.

Poliţiştii au întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului.