100.000 de ţigarete confiscate de poliţişti Poliţiştii din Bacău au confiscat 100.000 de ţigarete de contrabandă de la un bărbat, de 33 de ani, depistat în trafic. Acesta a fost reţinut de poliţişti. La data de 26 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului Rutier Bacău au depistat pe DN 2, în localitatea Răcăciuni, un bărbat, de 33 de ani, din Bucureşti, care transporta 5000 de pachete de ţigări netimbrate şi fără documente de provenienţă. Poliţiştii au verificat autoturismul şi au stabilit că bărbatul transporta 100.000 de ţigarete, în pachete netimbrate. Ţigaretele au fost ridicate în vederea confiscării. Faţă de tânărul de 33 de ani poliţiştii au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile, supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 de ţigarete. Material lemnos confiscat de polițiști La data de 26 ianuarie a.c., polițiștii din Comăneşti au depistat în trafic un bărbat de 41 de ani şi unul de 39 ani, ambii din localitate, care transportau cu un atelaj hipo, cantitatea de 1,30 mc lemn foc fag, pentru care nu deținea documente de proveniență și transport.

Cei doi au fost sancționaţi contravențional, iar materialul lemnos, în valoare de 320 de lei, a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Ciobănuş. La aceeaşi dată, polițiștii din cadrul Postului de Poliţie Palanca au depistat în trafic un bărbat de 50 de ani din localitate, care ar fi tăiat ilegal 9 arbori, specia răşinoase, de pe proprietatea unei localnice de 50 de ani.

Materialul lemnos în cantitate de 3,80 m.c. a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Ciobănuş.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori. Bărbat sancţionat de poliţişti pentru transport de bunuri fără documente La data de 26 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Bacău au depistat pe Calea Moldovei, un bărbat de 50 de ani, din localitate, care transporta cu o autoutilitară 360 de perechi de încălţăminte pentru care nu deţinea documente de provenienţă.

Faţă de bărbatul în cauză, poliţiştii au luat măsura sancţionării contravenţionale cu amendă în valoare de 500 de lei, iar produsele mai sus menţionate au fost ridicate în vederea confiscării. Eveniment rutier – nepăstrarea distanţei de siguranţă La data de 27 ianuarie a.c., în jurul orei 10.00, poliţiştii au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier în urma căruia o persoană a necesitat îngrijiri medicale.

Din primile verificări s-a stabilit că un bărbat de 37 de ani, din comuna Letea Veche, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia Bacău – Adjud, nu a păstrat o distanţă de siguranţă faţă de autoturismul condus de un bărbat de 31 de ani, din comuna Blăgeşti, care circula în faţa sa.

În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 31 ani, care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, fără a rămâne internat.

Cei doi conducători auto a fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, în ambele cazuri şi li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămarea corporală din culpă. În timpul călătoriei, cei de la volan trebuie să păstreze în mers o distanţă de siguranţă faţă de vehiculele de dinainte şi să nu acţioneze brusc mecanismele de direcţie şi frânare şi să utilizeze cu precădere frâna de motor, mai ales pe sectoarele de drum cu carosabil alunecos. Autor de furt prins în flagrant de poliţişti La data de 27 ianuarie a.c, în jurul orei 19.30, poliţiştii din Buhuşi au depistat pe strada Libertăţii din localitate, un bărbat care transporta bunuri într-un sac.

În urma verificărilor efectuate a fost identificat un bărbat de 34 de ani, din localitate care transporta produse alimentare şi un circular electric.

Poliţiştii au stabilit că circularul electric ar fi fost sustras din anexa locuinţei unui bărbat de 74 de ani, căruia i-a fost restituit bunul.

În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Depistat de poliţişti sub influenţa alcoolului La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 15.30, poliţiştii din Moineşti au depistat un bărbat de 42 de ani, din comuna Pîrjol, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,11mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

