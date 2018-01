Dosar penal pentru tentativă la infracţiunea de furt La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 08.30, poliţiştii din Buhoci au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe un teren cultivat cu varză se află două persoane necunoscute care încarcă cu varză un atelaj hipo.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă, identificând doi bărbaţi de 51, respectiv 53 ani, ambii din comuna Buhoci, care încărcau varză într-un atelaj hipo.

Cantitatea de 100 kg varză a fost predată persoanei vătămate, iar atelajul hipo a fost ridicat în vederea confiscării.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la infracţiunea de furt. Peste 15.000 kg deşeuri feroase ridicate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice La data de 11 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au acţionat în vederea combaterii activităţilor ilegale în domeniul comercializării deşeurilor feroase.

Cu ocazia verificărilor efectuate, poliţiştii au depistat, pe strada Industriilor din Oneşti, un bărbat de 57 ani, din comuna Scorţeni, care transporta cantitatea de 15.620 kg deşeuri feroase, fără a dispune de documente legale de provenienţă.

Bărbatul a fost sancţionat contravenţional cu amendă de 5000 lei, iar cantitatea de 15.620 kg deşeuri a fost ridicată şi predată la un centru de colectare deşeuri feroase, până la finalizarea cercetărilor. Prevenire a furturilor din societăţi comerciale La data de 11 ianuarie a.c., în intervalul orar 09.00-11-00, poliţiştii Secţiei 2 Bacău au acţionat pe linia respectării prevederilor legale referitoare la paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Astfel, poliţiştii au verificat 21 de obiective economice amplasate în zona centrală a municipiului Bacău, ocazie cu care au aplicat o sancţiune contravenţională conform prevederilor legale, unei societăţi care nu avea întocmită analiza de risc la securitate.

De asemenea, poliţiştii au efectuat 21 de instruiri cu personalul care manipulează valori monetare şi au distribuit flyere pe linia prevenirii furturilor din societăţi prin efracţie precum şi a furturilor de telefoane mobile.

S-au efectuat două testări cu privire la modul de intervenţie în cazul unui eveniment produs la obiective asigurate cu firmă specializată de pază, ocazie cu care nu s-au constatat nereguli. Eveniment rutier – Valea Mică La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 18.00, poliţiştii au efectuat cercetări pentru a stabili împrejurările producerii unui eveniment rutier în urma căruia o persoană a necesitat îngrijiri medicale.

Din primele cercetări a rezultat că un bărbat de 60 ani, din judeţul Vrancea, în timp ce conducea un autoturism pe DN2, în interiorul localităţii Valea Mică, a surprins şi accidentat o tânără de 17 ani, din comuna Răcăciuni, care se afla în traversarea regulamentară a străzii.

În urma producerii evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a tinerei de 17 ani, care a fost transportată la Spitalul Judeţean Bacău, unde a rămas internată.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Reţinut de poliţişti pentru nerespectarea ordinii judecătoreşti şi violenţă în familie La data de 11 ianuarie a.c., în jurul orei 14.00, poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au fost sesizaţi de către o femeie de 45 ani, din comuna Mănăstirea Caşin cu privire la faptul că un bărbat de 42 ani, din aceeaşi localitate, respectiv concubinul femeii, a încălcat ordinul de protecţie emis împotriva sa şi a ameninţat-o.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că aspectele sesizate se confirmă, iar în cauză s-a întocmit dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi violenţă în familie.

