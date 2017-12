Conducea un moped neînmatriculat fără a poseda permis de conducere La data 28 decembrie a.c., în jurul orei 09:00, poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Sascut au depistat, în flagrant, un bărbat de 44 de ani, din aceeaşi localitate, în timp ce conducea un moped pe DJ 119A, fără avea număr de înmatriculare şi fără a deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Urmărit internațional, depistat de polițiști La data de 28 decembrie a.c, polițiștii de investigaţii criminale împreună cu cei din cadrul Postului de Poliție Letea Veche, în urma investigaţiilor efectuate, au depistat un bărbat de 39 de ani, din Bacău, care poseda Mandat European de Arestare emis de autorităţile italiene.

Bărbatul de 39 de ani se sustrăgea de la executarea mandatului de arestare pentru care a fost condamnat la o pedeapsă de doi ani şi două luni de închisoare pentru infracțiuni de contrabandă.

Cel în cauză a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al IPJ Bacău. Depistați în timp ce comercializau, fără drept, articole pirotehnice Peste 1400 de articole pirotehnice, care urmau să fie comercializate către cetățeni au fost confiscate de polițiști în urma unei acțiuni de verificare a respectării prevederilor legale în domeniu. La data de 28 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi, Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat o acțiune pentru verificarea respectării prevederilor Legii 126/1995 privind comercializarea articolelor pirotehnice.

În cadrul acțiunii, în municipiul Bacău, poliţiştii au depistat un bărbat de 43 de ani, din localitate şi un tânăr de 20 de ani, din comuna Scorţeni, care ofereau spre vânzare, fără drept, către persoane fizice, articole pirotehnice, respectiv petarde.

În cauza s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea şi deţinere fără drept de operaţiuni cu articole pirotehnice. Acţiune a poliţiştilor în mediul rural Joi, 28 decembrie a.c., peste 60 de poliţişti au acţionat pe raza a 46 de comune aflate în competenţa Poliţiei Municipiului Bacău, unde au aplicat 214 sancţiuni contravenţionale, cu o valoare de 42.109 lei.

Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Bacău au acţionat joi, 28 decembrie a.c., între orele 07.00-11.00, respectiv 18.00-24.00, pe raza a 46 de comune, pe linia descoperirii şi combaterii comerţului ilicit, a tăierilor ilegale, transportului şi comercializării materialelor lemnoase, a respectării normelor privind circulaţia pe drumurile publice.

S-a acţionat pe un număr de 60 de drumuri judeţene şi comunale unde au fost instituite un număr de 12 filtre, fiind efectuate verificări în 45 de unităţi economice.

De asemenea, au fost verificate 406 autovehicule, din care 24 înmatriculate în alte state, 79 atelaje hipo, 6 mopede şi 32 de biciclişti, fiind legitimate un număr total de 612 persoane.

Au fost reţinute 5 permise de conducere, retrase 3 certificate de înmatriculare şi au fost aplicate 138 de sancţiuni contravenţionale la regimul rutier. Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Ungureni au depistat în trafic un conducător auto de 54 ani în timp ce conducea un autoturism pe drumul sătesc.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul alcool test, rezultatul de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat şi a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, unde i s-au recoltat două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.