Poliția în acțiune

Acțiune a polițiștilor de investigare a criminalităţii economice pe linia comercializării produselor de sezon În perioada 19-21 decembrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bacău au acționat pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilicite pe linia comercializării produselor de sezon.

În cadrul acțiunii polițiștii au efectuat verificări la 45 de operatori economici din domeniul vizat și în urma neregulilor constatate au aplicat 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 49.500 de lei.

De asemenea, poliţiştii au constatat o infracţiune de evaziune fiscală, continuând cercetările faţă de o societate comercială care a generat un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 100.000 de lei.

Polițiștii vor derula astfel de acțiuni în perioada următoare pe raza întregului județ. Mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pus în aplicare de polițiști La data de 21 decembrie a.c , polițiștii din Sănduleni au depistat și reținut un bărbat de 29 de ani, din localitate, pe numele căruia Judecătoria Moineşti a emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul în cauză a fost condamnat la o pedeapsă de un an închisoare pentru comiterea unei infracțiuni la regimul rutier și a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău. Accident în comuna Glăvăneşti La data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 17.30, poliţiştii au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment cu victimă, în comuna Glăvăneşti.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 71 de ani, din localitate, în timp ce conducea un atelaj hipo pe drumul sătesc a acroşat cu partea stângă a atelajului un bărbat de 63 de ani care circula în calitate de pieton pe partea carosabilă.

În urma evenimentului rutier, pietonul a fost transportat la Spitalul Bârlad, unde a rămas internat.

Conducătorul atelajului hipo și pietonul au fost testați cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul pietonului, iar pentru bărbatul de 71 de ani, s-a stabilit o valoare de 0,48mg/l alcool pur în aerul expirat și li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

