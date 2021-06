Dosar penal – alcool

La data de 26 iunie a.c., în jurul orei 08.00, o patrulă de siguranţă rutieră din cadrul Poliţie municipiului Moineşti, au depistat în flagrant delict, un bărbat în vârstă de 44 de ani, din comuna Asău, care conducea pe DJ 12A, un autoturism, sub influenţa băuturilor alcoolice.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor

La data de 25 iunie a.c., în intervalul orar 10.00 – 20.00, peste 80 de poliţişti de ordine publică, rutieră dar şi jandarmi au acţionat pentru creşterea gradului de siguranţă al cetăţenilor, menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică şi pentru respectarea restricţiilor impuse de legislaţia incidentă stării de alertă.

Astfel, poliţiştii au legitimat 781 de persoane, iar în cadrul celor 7 filtre rutiere organizate, poliţiştii au verificat 334 de autovehicule, din care 65 au fost mijloace de transport în comun.

În cadrul activităţilor desfăşurate, au fost constatate 151 de contravenţii din care, 48 pentru nerespectarea Legii nr. 55/2020, 73 la regimul rutier, 28 pentru nerespectarea Legii nr. 61/1991 şi 2 contravenţii prevăzute de alte acte normative. Totodată, în 7 situaţii s-au reţinut 5 permise de conducere şi s-au retras 2 certificate de înmatriculare.

Conducea fără drept

La data de 26 iunie a.c., în jurul orei 17.30, poliţiştii Serviciului Rutier au depistat un bărbat de 44 ani, din Bucureşti, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii Cleja, având o viteză peste limita legal admisă, respectiv 126 km/h. Din verificări, poliţiştii au stabilit că bărbatul în cauză avea permisul de conducere suspendat.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat.

Ulterior, în acceaşi zi, în jurul orei 18.00, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat acelaşi bărbat, conducând pe strada Calea Republicii, deşi avea dreptul de a conduce suspendat.

Poliţiştii l-au condus pe bărbatul în cauză la sediul Poliţiei Municipiului Bacău şi au întocmit al doilea dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat.

A refuzat recoltarea de mostre biologice de sânge

La data de 26 iunie a.c., în jurul orei 23.30, poliţiştii Biroului Rutier au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Moineşti , în incinta unei parcări, a avut loc un conflict între un conducător auto şi locatarii imobilului din apropierea parcării.

La faţa locului a fost identificat un bărbat de 42 ani, din comuna Hemeiuşi, care ar fi condus un autoturism pe Calea Moineşti şi a intrat în incinta parcării în cauză. Întrucât emena halenă alcoolică s-a încercat testarea acestuia cu aparatul etilotest însă bărbatul a refuzat, ulterior fiind condus la spital în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge, unde, de asemenea a refuzat procedura.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvărşirii infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.

Nu a oprit la semnalele poliţiştilor

La data de 27 iunie a.c., în jurul orei 00.30, în timp ce poliţiştii Postului de Poliţie Horgeşti se deplasau pe DJ 252, pe raza comunei Parincea, au depistat în trafic un autoturism care se deplasa din sens opus, având defecţiuni la sistemul de iluminare.

Aceştia au procedat la urmărirea autovehicului cu semnalele acustice şi luminoase pornite, conducătorul auto accelerând puternic. La scurt timp, poliţiştii au reuşit identificarea un tânăr de 16 ani, aflat la volanul autoturismului în cauză. Din verificări, s-a stabilit faptul că autoturismul nu era înmatriculat, acesta avâd montate numere false de înmatriculare.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de punere în circulaţie sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

Depistat la volanul unu autiturism, fără drept de a conduce

La data de 27 iunie a.c., în jurul orei 19.30, în timp ce patrula mixtă formată dintr-un poliţist şi un jandarm, ambii din formaţiunile Staţiunii Târgu Ocna, se deplasa pe strada Costache Negrii, din localitate, au depistat în trafic un autoturism condus de un tânăr de 19 ani, din Târgu Ocna.

În urma verificărilor, s-astabilit că tânărul în cauză nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,18 mg/l aclool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre bilogice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.