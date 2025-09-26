Poate ar trebui văzut cât de sănătoși sunt copacii din parc

Am observat recent lucrările care se desfășoară în Parcul Cancicov și m-am întrebat dacă, în acest stadiu al proiectului, nu ar trebui să se verifice și starea de sănătate a copacilor. În parc am văzut câțiva arbori care par să fie răniți sau slăbiți, cu crengi și trunchiuri expuse, ceea ce ridică riscul de a se prăbuși.

Cred că ar fi important ca autoritățile responsabile să ia în considerare evaluarea stării copacilor și, dacă este necesar, să intervină pentru protecția lor și a vizitatorilor parcului. Siguranța și conservarea vegetației ar trebui să meargă mână în mână cu modernizarea spațiului verde.

Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca observația mea să fie luată în considerare.

Vasile I.

