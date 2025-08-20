Platforma voucherelor pentru energie, finalizată și funcțională de astăzi. Românii cu venituri mici primesc 50 lei/lună pentru plata curentului

Platforma online pentru acordarea voucherelor de energie a fost finalizată înainte de termen și este funcțională începând de astăzi, urmând să fie lansată oficial pe parcursul zilei de către Ministerul Muncii. Sistemul, dezvoltat cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), a fost livrat în avans față de termenul de 60 de zile stabilit inițial.

Potrivit autorităților, persoanele singure cu venituri lunare sub 1.900 lei, precum și familiile cu venituri medii mai mici de 1.784 lei pe persoană, vor beneficia de un sprijin de 50 de lei pe lună pentru achitarea facturilor la energie electrică. Suma va fi acordată sub forma unui cod de bare aplicat pe fiecare factură de electricitate.

Pentru a primi ajutorul, beneficiarii trebuie să se înscrie pe platforma online pusă la dispoziție de Ministerul Muncii. Acces la sistem vor avea, pe lângă cetățeni, angajații primăriilor și reprezentanții Poștei Române, care vor putea sprijini procesul de înregistrare și validare.

Reprezentanții ministerului au precizat că platforma a trecut deja printr-o etapă de testare, iar operaționalizarea de astăzi permite demararea efectivă a programului de sprijin pentru plata energiei electrice de către gospodăriile cu venituri reduse. Autoritățile recomandă persoanelor eligibile să finalizeze cât mai curând înscrierea, pentru a putea beneficia de reducerile aplicate pe facturile curente.