Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău a găzduit ieri, la prânz, o masă rotundă cu tema „Dezvoltarea și promovarea fotbalului feminin băcăuan". La evenimentul organizat de clubul băcăuan FCM 2012 Pisicile Roșii au participat președintele F.R.F. Răzvan Burleanu, managerul pentru dezvoltare fotbalistică din F.R.F. Ciprian Paraschiv, antrenorul lotului național de fotbal feminin Mirel Albon, antrenorul „pisicilor" Remus Cojocaru, președintele clubului Cătălin Cojocaru și din partea municipiului Bacău viceprimarul Constantin Scripăț. Acest proiect are deja patru ani, echipa băcăuană evoluând în eșalonul secund (fotbalul feminin are în România trei ligi – n.r.). Vrem să ajungem la alt nivel. Între altele, ne dorim colaborări cu Inspectoratul Școlar Județean, cu Liceul Sportiv și cu Facultatea de Sport din Universitatea «Vasile Alecsandri»", a declarat Cătălin Cojocaru, președintele clubului Pisicile Roșii. 1 of 4 „Fotbalul feminin beneficiază de o susținere strategică încă din 2014 din partea F.R.F. Trebuie să subliniez că președintele Cătălin Cojocaru a reprezentat unul din pionierii fotbalului feminin la nivel național, el reușind să coaguleze aici în Bacău foarte multe persoane din toate mediile. Sunt foarte încrezător în acest proiect și voi face tot ce pot să-l susțin", a precizat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.

