Piața construcțiilor rezidențiale din județul Bacău, între avânt rural și recul urban

Datele statistice pentru luna iunie și pentru primul semestru al anului 2025 conturează o imagine complexă a pieței construcțiilor rezidențiale din județul Bacău. Dacă la nivel lunar se observă o dinamică pozitivă, comparativ cu aceeași lună a anului precedent, privirea pe termen mediu relevă o contracție importantă față de 2024, în special pe segmentul numărului total de autorizații și de locuințe planificate.

Evoluția lunară: creștere față de 2024, scădere față de luna precedentă

În iunie 2025, administrațiile locale din Bacău au eliberat 72 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu +35,8% față de iunie 2024, dar în scădere ușoară față de mai 2025 (–4,0%). Din total, 80,6% dintre autorizații au vizat mediul rural, confirmând tendința dominantă a ultimilor ani: expansiunea rezidențială se concentrează în afara orașelor, unde terenurile sunt mai accesibile, iar cererea pentru case individuale a rămas puternică.

Dinamica semestrială: recul semnificativ față de anul trecut

Privind primele șase luni din 2025, numărul total al autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a fost de 377, în scădere cu –17,0% față de aceeași perioadă din 2024. Distribuția este dezechilibrată: doar 20,7% dintre autorizații au vizat mediul urban, în timp ce 79,3% s-au concentrat în rural.

Situația este și mai vizibilă la nivelul numărului de locuințe planificate: în primul semestru din 2025 s-au autorizat 387 de locuințe, cu –34,6% mai puține decât în 2024. Practic, într-un singur an, au dispărut din planuri peste 200 de locuințe, un semnal al temperării cererii sau al amânării investițiilor.

Locuințele terminate: exclusiv prin efortul populației

În perioada ianuarie–martie 2025, au fost finalizate și date în folosință 159 locuințe, toate realizate din fondurile proprii ale populației. Niciun proiect nu a fost livrat prin finanțări publice, programe de locuințe pentru tineri sau credite ipotecare gestionate prin scheme guvernamentale. Aceasta confirmă că, în județul Bacău, piața rezidențială depinde aproape exclusiv de resursele gospodăriilor private, în timp ce dezvoltatorii imobiliari și instituțiile publice joacă un rol marginal.

Totodată, la sfârșitul lunii martie 2025 erau în construcție 2.841 de locuințe, dintre care 2.829 din fondurile populației. Acest volum ridicat de proiecte aflate în execuție sugerează o inerție pozitivă pe termen scurt, chiar dacă ritmul autorizărilor noi s-a redus.

Interpretare economică: între presiunea costurilor și preferința pentru rural

Scăderea semnificativă a autorizațiilor și a locuințelor planificate la nivel semestrial poate fi pusă pe seama mai multor factori:

creșterea costurilor materialelor și manoperei , care frânează inițierea de noi proiecte;

dobânzile ridicate și accesul dificil la finanțare , care descurajează atât persoanele fizice, cât și investitorii privați;

migrarea cererii spre mediul rural, unde terenurile sunt mai accesibile și oferă posibilitatea locuirii în spații mai mari, fenomen accentuat după pandemie.

Concluzie: o piață polarizată

Datele din primul semestru al anului 2025 arată că piața construcțiilor rezidențiale din județul Bacău traversează o fază de polarizare: pe de o parte, ruralul câștigă tot mai mult teren și concentrează aproape 80% din activitatea de construcții; pe de altă parte, scăderea puternică a numărului de locuințe autorizate semnalează o posibilă încetinire pe termen mediu a dezvoltării rezidențiale, dacă presiunile economice și lipsa diversificării surselor de finanțare vor continua.