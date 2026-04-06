Piața construcțiilor rezidențiale din județul Bacău: început de an în scădere, dar investițiile populației rămân motorul principal

Piața construcțiilor rezidențiale din județul Bacău a început anul 2026 cu o scădere vizibilă a autorizațiilor de construire, însă datele statistice arată că activitatea din sector rămâne susținută de investițiile directe ale populației, iar numărul mare de locuințe aflate în execuție sugerează o continuitate a proiectelor rezidențiale în perioada următoare.

Mai puține autorizații la începutul anului

În luna ianuarie 2026, administrațiile locale din județul Bacău au eliberat 31 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, dintre care 7 în mediul urban (22,6%) și 24 în mediul rural (77,4%).

Comparativ cu ianuarie 2025, numărul autorizațiilor a scăzut cu 6 unități (-16,2%). Diferența este însă mult mai mare în raport cu decembrie 2025, când au fost emise 81 de autorizații, ceea ce înseamnă o scădere de 50 autorizații (-61,7%).

Specialiștii din domeniu arată că această evoluție este parțial explicată de caracterul sezonier al sectorului construcțiilor, începutul de an fiind în mod tradițional o perioadă mai lentă pentru demararea unor noi proiecte.

Mediul rural domină construcțiile de locuințe

Datele arată că majoritatea autorizațiilor continuă să fie emise în mediul rural, fenomen care reflectă tendința populației de a construi locuințe individuale în localitățile din jurul municipiilor sau în mediul rural propriu-zis.

Aceeași distribuție se regăsește și în cazul locuințelor autorizate, care au fost tot 31 în ianuarie 2026, dintre care 24 în mediul rural și doar 7 în mediul urban.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, numărul locuințelor autorizate a scăzut cu 8 unități (-20,5%), confirmând o temperare a ritmului de inițiere a proiectelor rezidențiale.

2025 – un an bun pentru finalizarea locuințelor

În contrast cu scăderea autorizațiilor din debutul anului 2026, anul 2025 a fost unul favorabil pentru finalizarea locuințelor în județul Bacău.

Pe parcursul întregului an au fost date în folosință 928 de locuințe, dintre care 375 în mediul urban și 553 în mediul rural. Numărul este mai mare cu 233 de locuințe față de anul 2024, ceea ce indică o creștere consistentă a activității de construcție.

Această evoluție arată că multe dintre proiectele începute în anii anteriori au ajuns la finalizare în 2025, contribuind la extinderea fondului locativ al județului.

Construcțiile, finanțate aproape exclusiv de populație

Un element important evidențiat de datele statistice este structura finanțării locuințelor construite. Toate cele 928 de locuințe finalizate în 2025 au fost realizate din surse proprii ale persoanelor fizice, în regie proprie.

În schimb:

nu au fost finalizate locuințe din surse proprii ale persoanelor juridice ,

, nu au fost realizate locuințe din subvenții bugetare ,

, nu au fost livrate locuințe pentru tineri sau prin programe de credit ipotecar finanțate public.

Această situație indică faptul că piața rezidențială din județul Bacău este dominată de construcțiile individuale, realizate direct de proprietari, și mai puțin de proiecte dezvoltate de companii imobiliare sau de programe publice.

Aproape 3.000 de locuințe încă în construcție

La 31 decembrie 2025, în județ erau 2.908 locuințe în curs de execuție, dintre care 2.896 realizate din fondurile populației și doar 12 din alte surse de finanțare.

Acest volum ridicat de locuințe aflate în construcție sugerează că activitatea din sectorul rezidențial va continua și în perioada următoare, chiar dacă numărul autorizațiilor noi a scăzut temporar.

Perspective pentru piața locală

În ansamblu, piața construcțiilor din județul Bacău rămâne puternic dependentă de inițiativa și resursele financiare ale populației. Dominanța mediului rural și construcțiile în regie proprie sunt caracteristici definitorii ale pieței locale.

Chiar dacă începutul anului 2026 indică o scădere a autorizațiilor, numărul mare de locuințe aflate în execuție și evoluția pozitivă a finalizărilor din 2025 arată că sectorul rezidențial rămâne activ, cu perspective de menținere a ritmului de construcție în următorii ani.