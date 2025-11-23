Petreceri cu gust după rețeta FineStore. De Black Friday, ai toate ingredientele la prețuri cu până la 70% mai mici

Adori perioada sărbătorilor și vrei să-ți surprinzi de fiecare dată invitații? Știi că sufletul oricărei petreceri reușite cu oameni dragi îl reprezintă licorile de calitate, alături de preparate delicioase? De Black Friday, FineStore face cinste cu reduceri considerabile la băuturi alcoolice premium!

Mii de produse care pot anima și o seară cu prietenii, și o masă festivă de Crăciun, dar și un eveniment major, cum ar fi o nuntă sau un botez, au superprețuri până la 30 noiembrie. Discounturile ajung și la 70%, așa că profită cât mai curând de ele, pentru că stocurile sunt limitate.

Prinde ultima sută de metri a reducerilor spectaculoase de la FineStore!



De Black Friday, fie că ești colecționar, pasionat de vin sau pur și simplu vrei să fii sufletul petrecerii de sărbători, ai toate ingredientele pentru o iarnă plină de savoare și eleganță. Profită de reducerile masive și pentru a te pregăti deja cu cadouri pentru Crăciun sau pentru zilele onomastice, având în vedere că în decembrie și ianuarie avem mare aglomerație de sfinți pe metrul pătrat.

Discounturile se aplică la toate categoriile de băuturi – vin, whisky, gin, rom, vodka, tequila, lichior, șampanie, vin spumant, băuturi tradiționale – dar și la coșuri cadou elegante, atent construite în jurul unor băuturi de excepție, precum whisky Jack Daniel̛s, rom Bumbu sau Barcelo, tequila Clase Azul, cava Pere Ventura, șampanie Moet, vin Grande Alberone, prosecco Foss Marai, coniac Hennessy sau lichior Mozart.

Mii de produse reduse, pentru petreceri de poveste și cadouri de bun gust

La FineStore, găsești o selecție bogată de băuturi alese cu atenție din toată lumea. Ai vin de la podgorii renumite din România, dar și din Italia, Franța, Spania și chiar din Chile.

Preferi o tărie „cinstită”? Ai de ales dintre o mulțime de băuturi de calitate, de la whisky – precum Glenfiddich, Ballantine̛s sau Tomintoul, la vodka premium -precum Beluga, Grey Goose ori Roberto Cavalli, la rom – precum Bumbu, Barcelo sau Flor de Cana.

Un prosecco rece este mereu o alegere inspirată pentru meniul unei petreceri. Poate fi savurat simplu, cu o felie de portocală, sau transformat într-un Aperol Spritz revigorant. Dacă vrei să-ți surprinzi invitații cu o băutură elegantă, alege un gin premium care le va da peste cap reperele în materie de băuturi, într-un mix cu apă tonică, rozmarin, felii de grapefruit sau boabe de ienupăr.

Dacă preferi deserturile lichide, încearcă un lichior Mozart, cu arome irezistibile, perfect lângă o prăjitură de Crăciun sau într-un cocktail cald de iarnă.

FineStore e sursa ta de inspirație pentru momente memorabile

Lista de sugestii poate continua până mâine, dar ne rezumăm la a-ți spune că superofertele sunt valabile atât la comenzi online, cât și în orice magazin FineStore, fie din Băneasa (Bd. Aerogării nr. 2-8), fie din Virtuții (Șos. Virtuții nr. 56E); acolo, pe lângă 3.000 de băuturi premium la reduceri, te așteaptă și specialiști pregătiți să te ajute să faci alegerile potrivite contextului la care te-ai gândit și bugetului de care dispui.

Preferi să faci cumpărăturile online? FineStore te răsplătește până pe 30 noiembrie cu o sticlă de vin Vitis Nostra Primitivo Puglia IGT 0.75L pentru fiecare 400 lei cheltuiți pe produse selecționate. În total, 15.000 de cadouri sunt pregătite să fie livrate rapid împreună cu comenzile; iar dacă tot ai cheltuit peste 299,99 lei, FineStore face cinste și cu transportul.

Stocurile sunt limitate și reducerile nu se repetă, așa că nu te mulțumi să fii spectator la festivalul reducerilor de Black Friday de la FineSore. Abonează-te la newsletter pentru acces prioritar la ofertele momentului și urmărește FineStore pe Facebook și pe Instagram pentru idei noi pentru viitoarele comenzi.

Grăbește-te să prinzi reducerile anului pe ultima sută de metri! FineStore are toate ingredientele pentru petreceri cu gust!