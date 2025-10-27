Peste 70 de intervenții ale pompierilor în weekend

Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău au avut un sfârșit de săptămână intens, răspunzând prompt la 72 de solicitări primite prin Numărul Unic pentru Situații de Urgență 112.

Cele mai multe dintre misiuni au vizat acordarea primului ajutor medical de urgență, salvatorii intervenind în 34 de cazuri. De asemenea, pompierii au fost solicitați la două misiuni pentru sprijinirea persoanelor aflate în dificultate, au lichidat patru incendii și au desfășurat cinci recunoașteri în teren. Totodată, au fost înregistrate 20 de misiuni în sprijinul comunităților, șase deplasări fără intervenție și o alertă falsă.

Avertisment pentru populație: crește riscul de incendii la locuințe

Reprezentanții ISU Bacău avertizează că, odată cu scăderea temperaturilor, numărul incendiilor izbucnite la locuințe este în creștere, iar principalele cauze sunt folosirea necorespunzătoare a mijloacelor de încălzire și instalațiile electrice defecte sau suprasolicitate.

Pentru a evita tragediile, pompierii băcăuani recomandă respectarea unor măsuri simple, dar vitale, de prevenire a incendiilor:

Verificați instalațiile electrice și nu conectați mai mulți consumatori la aceeași priză.

Nu folosiți aparate electrice, prize sau cabluri defecte .

Curățați coșurile de fum cel puțin o dată pe an, înaintea sezonului rece.

Evitați sobele sau mijloacele de încălzire improvizate .

Nu depozitați materiale inflamabile în apropierea surselor de căldură.

Nu lăsați focul deschis, lumânările sau sobele nesupravegheate .

Instalați, acolo unde este posibil, detectoare de fum, care pot semnala un incendiu din timp.

„Siguranța începe cu fiecare dintre noi”

ISU Bacău îi îndeamnă pe cetățeni să fie informați și pregătiți pentru situații neprevăzute, accesând Platforma Națională de Pregătire www.fiipregatit.ro sau aplicația de mobil DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

„Prin respectarea acestor reguli, putem preveni tragedii și salva vieți. Siguranța începe cu fiecare dintre noi”, transmit pompierii băcăuani.

Echipajele ISU „Mr. CONSTANTIN ENE” rămân mobilizate 24 de ore din 24, pregătite să intervină pentru gestionarea operativă a urgențelor și acordarea primului ajutor medical specializat persoanelor aflate în dificultate.