La data de 15 decembrie a.c., în jurul orei 10.00, polițiști din cadrul Poliţiei Staţiunii Tîrgu Ocna şi Postului de Poliţie Dofteana, în baza unor informaţii, au efectuat un control la o societate din comuna Dofteana, o femeie de 36 ani, din comuna Bogata, având calitatea de vânzător. Cu ocazia controlului au fost identificate 2579 de petarde, pe care femeia de 36 ani le-ar fi achiziţionat la începutul lunii decembrie, de la o persoană necunoscută, cu intenţia de a le revinde persoanelor din satul unde domiciliază. Întreaga cantitate de materiale pirotehnice identificată, în valoare de 324 lei, a fost ridicată în vederea confiscării. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor. ATENŢIE! Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea către publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine și siguranţă publică, securitate şi pentru protecţia mediului. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 18 ani, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

