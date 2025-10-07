Peste 20 de autoturisme abandonate sau fără stăpân, ridicate de pe domeniul public în municipiul Bacău

Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranță Rutieră au desfășurat, împreună cu reprezentanții U.A.T. Municipiul Bacău, o amplă acțiune de eliberare a domeniului public de autovehiculele abandonate sau fără stăpân, în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului.

În urma acțiunii, au fost ridicate 23 de autovehicule, dintre care 21 de către U.A.T. Bacău, iar 2 de către proprietari, de pe următoarele străzi: Stadionului, Bucegi, Narciselor, Victor Babeș, Constantin Mușat, Cornișa Bistriței, Orizontului, Arcadie Șeptilici, Dr. Alexandru Șafran, Pictor Theodor Aman, Alecu Russo, Calea Mărășești, Toamnei, 22 Decembrie și Călugăreni.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a reda comunității spațiile publice ocupate nejustificat și de a contribui la menținerea unui oraș curat, sigur și bine administrat.

Cetățenii care observă autovehicule abandonate sau fără stăpân sunt încurajați să sesizeze Poliția Locală Bacău la:

📞 Tel. 0234 986 – Dispeceratul Poliției Locale

📧 E-mail: sesizari@politialocalabc.ro

🌐 Online: www.municipiubacau.ro – secțiunea Servicii Electronice, Departament – Poliția Locală