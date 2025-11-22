Peste 110 kg de articole pirotehnice confiscate în urma perchezițiilor efectuate de polițiști în județul Bacău

Polițiștii din județul Bacău au intensificat acțiunile pentru verificarea respectării legislației privind articolele pirotehnice, în contextul apropierii sezonului de iarnă. În data de 19 noiembrie, au fost efectuate percheziții și controale atât la domiciliile unor persoane bănuite de activități ilegale cu materiale pirotehnice, cât și la societăți comerciale.

Percheziții în Agăș și Berzunți: 110 kg de materiale pirotehnice ridicate

Polițiștii municipiului Moinești, împreună cu specialiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, au pus în aplicare două mandate de percheziție domiciliară emise de Judecătoria Moinești. Acestea au vizat locuințele a doi bărbați de 33 și 39 de ani, din comunele Agăș și Berzunți, bănuiți de comiterea infracțiunii de efectuare, fără drept, de orice operațiuni cu articole pirotehnice.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 110 kilograme de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4 și P1, toate deținute ilegal. Materialele au fost confiscate în vederea continuării cercetărilor, iar ancheta este în desfășurare.

Controale în unități comerciale din Târgu Ocna

Tot pe 19 noiembrie, polițiștii din Târgu Ocna au desfășurat verificări în mai multe unități comerciale pentru a vedea dacă sunt respectate prevederile legale privind comercializarea articolelor pirotehnice.

Au fost controlate șase societăți comerciale, iar la trei dintre acestea polițiștii au găsit materiale pirotehnice expuse la vânzare fără respectarea condițiilor legale.

Articolele au fost ridicate, iar pentru fiecare situație a fost întocmit dosar penal pentru efectuarea, fără drept, de orice operațiuni cu articole pirotehnice.

Poliția atrage atenția

Autoritățile reamintesc cetățenilor că deținerea, comercializarea sau utilizarea neautorizată a articolelor pirotehnice constituie infracțiune și se pedepsește conform legii. Controalele vor continua pe tot parcursul perioadei sărbătorilor de iarnă.