Personalitatea Simbol a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte IOACHIM, la 72 de ani

Sub semnul emoțiilor înalte, catarctice și-al gândului primenitor și bun, ca desprins dintr-o rugăciune, catedra disciplinei Religie, din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, are deosebita bucurie de a omagia astăzi, 29 martie 2026, personalitatea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, unul dintre ierarhii, teologii și oamenii de cultură bine-cunoscuți ai Bisericii Ortodoxe Române, căreia îi slujește cu deosebită jertfelnicie și demnitate de multe decenii, ca Ierarh al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la împlinirea vârstei de 72 de ani.

Un OM ce caligrafiază lumea și-un Arhitect ce-ar vrea să facă pământu-acesta încăpător pentru întregul Cer. Un Părinte cald, vibrant, de o sinceritate absolută, căutător al Adevărului care edifică și îndreaptă.

Un Arhipăstor de o vastă cultură și de mare prestanță, care a educat generații de tineri prin exemplul său personal, ca și prin verbul său înaripat. Un gentleman, deopotrivă familiar cu marile culturi europene, dornic să vadă eparhia printre ele…

Umanitatea-I caldă, inteligența penetrantă, claritatea morală și caracterul său integru nu fac decât să completeze argumentele unei filiații duhovnicești, care ne luminează constant zilele.

Și acestea-s doar câteva mici gînduri culese din raiul amintirilor noastre, care ni-s cunoscute și trăite și dragi, ce au valoare de lumină, spre a putea cuprinde, așa ca-n zi de Sărbătoare, o imagine de suflet.

La mulți ani, Ierarhului și Părintelui de o imensă inteligență, profunzime și generozitate!

Întru mulți ani, rodnici, ocrotiți și ocrotitori, Înaltpreasfinția Voastră!