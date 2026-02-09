Permisul de conducere, mai simplu în era digitală: pașii esențiali pentru categoria B

Digitalizarea serviciilor publice a redus semnificativ birocrația pentru viitorii șoferi, transformând obținerea permisului de conducere într-un proces mai clar și mai eficient. Numărul drumurilor la instituțiile statului a scăzut, iar o parte importantă a verificărilor și plăților se realizează acum online. Iată care sunt, în linii mari, etapele pe care trebuie să le parcurgă un candidat pentru obținerea permisului de conducere categoria B.

Înscrierea la școala de șoferi, punctul de plecare

Primul pas este înscrierea la o școală de șoferi autorizată. Pregătirea teoretică și practică se desfășoară conform prevederilor Ordinului nr. 733/2013, care stabilește atât structura cursurilor, cât și condițiile minime de instruire.

Pentru categoria B, cursanții trebuie să efectueze minimum 24 de ore de pregătire teoretică și 30 de ore de pregătire practică, programate astfel încât să fie respectate pauzele didactice și limitele zilnice de conducere.

Dosarul de examen, mai puține documente

După finalizarea cursurilor, urmează pregătirea dosarului de examen. În ultimii ani, această etapă a fost considerabil simplificată. Una dintre cele mai importante modificări procedurale este eliminarea obligației de a depune certificatul de cazier judiciar în format fizic. Verificarea antecedentelor se face acum într-un mod simplificat, direct prin sistemele interinstituționale.

Taxa pentru permis și modalități de plată

Pentru a putea susține examenul, candidatul trebuie să achite contravaloarea permisului de conducere, care este în prezent de 89 de lei. Plata se poate face prin mai multe metode:

în conturile deschise la BCR și CEC Bank;

prin stațiile de plată SelfPay;

online, prin platforma ghiseul.ro;

prin mandat poștal.

Potrivit Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, autoritățile se află în proces de operaționalizare a unor terminale POS la sediile serviciilor publice emitente, pentru a facilita plata cu cardul. Instituția precizează că taxa trebuie achitată înainte de prezentarea la ghișeu, întrucât funcționarii nu mai pot încasa numerar la depunerea documentelor.

Examenul teoretic, susținut pe calculator

De regulă, proba teoretică are loc chiar în ziua în care dosarul este validat în sistemul informatic. Testul se susține pe calculator și este generat dintr-o bază de date administrată de DGPCI. Candidații au la dispoziție și o platformă online oficială pentru pregătire.

Pentru categoria B, testul constă din 26 de întrebări, care trebuie rezolvate în 30 de minute. Promovarea este condiționată de obținerea a minimum 22 de răspunsuri corecte.

Proba practică și criteriile de promovare

Proba practică, cunoscută drept „traseul”, are o durată de cel puțin 25 de minute în cazul autoturismelor. Examinarea este considerată promovată dacă candidatul nu acumulează mai mult de 20 de puncte de penalizare.

Ce se întâmplă dacă nu promovezi

În situația în care un candidat este declarat respins la una dintre probe, legea prevede o perioadă de așteptare de minimum 15 zile înainte de o nouă programare.

Dacă respingerea are loc la proba practică, repetarea examenului este posibilă doar după efectuarea a cel puțin șase ore suplimentare de conducere într-o școală autorizată și achitarea taxelor aferente.

Un aspect important de reținut este că rezultatul „admis” la proba teoretică rămâne valabil timp de un an, oferind candidatului suficient timp pentru a-și consolida pregătirea practică.

Excepții și facilități recente

Conform unor modificări legislative recente, persoanele care dețin deja permis pentru categoria B1 pot fi scutite de susținerea probei teoretice la obținerea permisului categoria B, în anumite condiții.

În ansamblu, digitalizarea a transformat obținerea permisului de conducere într-un proces mai predictibil și mai accesibil, lăsând viitorilor șoferi mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat: învățarea și siguranța în trafic.