Pericolul de inundații a fost evitat: Debitul Bârnatului este în scădere

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a transmis astăzi un mesaj de calm și responsabilitate către cetățeni, în contextul avertizărilor hidrologice emise în ultimele zile: „Monitorizăm în continuare debitul Bârnatului, dar vă asigur că nu există niciun pericol de inundație.”

Potrivit edilului, debitul râului Bârnat este în scădere vizibilă încă de ieri, iar prognozele meteorologice sunt favorabile. „Chiar dacă în aceste zile am avut mai multe coduri de atenționări hidrologice, din fericire am fost feriți de inundații. În ciuda ploilor abundente, nu am atins pragul critic de atenție”, a declarat primarul.

Autoritățile locale, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Administrația Bazinală de Apă Siret, au supravegheat permanent situația hidrologică, luând măsuri din timp pentru a preveni eventuale riscuri.

„Partea bună este că nu mai sunt anunțate ploi însemnate cantitativ și vom putea reveni la normal, chiar și în oraș, unde în anumite locuri s-au format bălți mari. Să ținem cont că plouă aproape neîncetat de sâmbătă încoace”, a adăugat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.