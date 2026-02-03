Pericolul apelor înghețate. Măsuri de prevenire și intervenție

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a organizat o conferință de presă dedicată riscurilor majore generate de apele înghețate, în contextul unor evenimente reale petrecute recent în comunitatea noastră. La întâlnire au participat reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă Siret, Sistemului de Gospodărire a Apelor Bacău, Centrului Regional de Ecologie Bacău, Primăriei Municipiului Bacău și Instituției Prefectului județului Bacău.

Mesajul comun transmis de toate instituțiile prezente a fost unul clar și ferm: siguranța oamenilor este prioritatea absolută.

Iarna transformă lacurile, râurile și acumulările de apă într-o capcană tăcută. Deși gheața poate părea solidă, aceasta este extrem de imprevizibilă și poate ceda fără niciun semn de avertizare. Chiar dacă legislația națională nu interzice explicit accesul pe apele înghețate, autoritățile locale au obligația de a interveni atunci când viața oamenilor este pusă în pericol. Informarea populației, prevenția și restricționarea accesului în zonele cu risc sunt măsuri esențiale pentru evitarea tragediilor.

Pentru ISU Bacău, prevenția înseamnă informare constantă și intervenție rapidă. Din păcate, riscurile asociate apelor înghețate nu sunt ipotetice. Ele sunt reale și se manifestă chiar aici, în comunitatea noastră.

Un astfel de incident a avut loc în data de 26 ianuarie, pe lacul din zona Insulei de Agrement din municipiul Bacău. O femeie a căzut în apă după ce gheața a cedat sub greutatea ei. Alături se afla fiica sa, care, din fericire, nu a căzut în apă, dar a fost martoră la momente de panică extremă.

Un moment emoționant al conferinței l-a constituit mărturia domnului Anchidin Constantin, cetățeanul care a intervenit pentru a o salva pe femeie până la sosirea echipajelor de urgență. Acesta a relatat cum, în doar câteva secunde, liniștea de pe mal s-a transformat într-un strigăt de ajutor. Fără a se gândi la pericolul la care se expunea, a acționat instinctiv, ghidat de dorința de a salva o viață și de a reda unui copil mama sa.

Intervenția sa a făcut diferența dintre o tragedie și o șansă la viață. Domnul Anchidin Constantin a subliniat că nu se consideră un erou, ci doar un om care a făcut ceea ce ar fi sperat ca oricine să facă într-o situație similară.

Această întâmplare este o dovadă clară că linia dintre viață și moarte poate fi extrem de subțire atunci când pășim pe gheață.

Pentru informarea corectă a populației, ISU Bacău reamintește că platforma națională fiipregatit.ro și aplicația mobilă DSU oferă recomandări utile pentru prevenirea situațiilor de urgență specifice sezonului rece.

Principalele măsuri de prevenire:

informați-vă permanent asupra condițiilor meteo și a stării gheții;

evitați zonele cu curenți de apă sau unde gheața este subțire și transparentă;

nu pășiți pe gheață dacă aceasta nu are o grosime de minimum 15 cm;

nu mergeți singuri și anunțați întotdeauna pe cineva unde vă aflați;

purtați echipament de flotabilitate;

evitați transportul de greutăți pe gheață;

respectați semnele și avertizările amplasate de autorități;

familiarizați-vă cu tehnicile de autosalvare.

În cazul căderii în apă:

păstrați-vă calmul și controlați respirația;

încercați să ieșiți din apă menținând corpul cât mai orizontal;

strigați după ajutor și folosiți orice obiect plutitor;

sunați imediat la 112 ;

după salvare, îndepărtați hainele ude și încălziți-vă.

Dacă observați o persoană căzută în apă:

apelați imediat 112 ;

nu vă expuneți pericolului;

folosiți obiecte lungi sau flotante pentru a ajuta de la distanță;

nu săriți în apă;

încurajați persoana să rămână calmă până la sosirea salvatorilor;

după salvare, este obligatorie evaluarea medicală.

Toate aceste măsuri nu sunt simple recomandări administrative. Ele există pentru a proteja vieți. Un pas greșit poate schimba un destin într-o fracțiune de secundă.

Prevenția salvează vieți.