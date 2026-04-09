Percheziții într-un dosar de corupție la Spitalul Județean de Urgență; trei cadre medicale, cercetate pentru internări fictive

Procurorii au efectuat mai multe percheziții într-un dosar penal care vizează suspiciuni de luare și dare de mită, precum și fals intelectual, în legătură cu internări medicale fictive menite să faciliteze obținerea unor beneficii sociale.

Potrivit anchetatorilor, la data de 8 aprilie 2026 au fost puse în executare șase mandate de percheziție domiciliară la locuințe și sedii aparținând unor persoane fizice și juridice din județul Bacău, precum și la Spitalul Județean de Urgență Bacău. Acțiunea a fost realizată de procurori, cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice.

Din probele administrate până în acest moment rezultă suspiciunea că, în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2026, un medic care ocupa funcția de șef de secție într-o unitate spitalicească ar fi primit, împreună cu doi asistenți medicali, sume de bani de la pacienți pentru a dispune internări de zi sau internări continue fictive. Sumele ar fi variat între 300 și 650 de lei pentru fiecare internare.

Anchetatorii susțin că, în baza acestor internări nereale, ar fi fost întocmite și eliberate documente medicale, precum scrisori și referate, care puteau fi folosite ulterior de pacienți pentru obținerea sau menținerea unui grad de invaliditate, în vederea acordării indemnizației de invaliditate.

Potrivit procurorilor, banii ar fi fost colectați în principal de cei doi asistenți medicali, care ar fi remis ulterior aproximativ două treimi din sumele primite medicului, restul fiind păstrat de aceștia.

În urma perchezițiilor au fost ridicate telefoane mobile, documente și alte bunuri considerate mijloace de probă. De asemenea, de la două dintre locațiile percheziționate a fost ridicată suma totală de aproximativ 32.000 de euro, în mai multe monede, asupra căreia a fost instituit sechestru asigurător.

În dosar au fost emise cinci mandate de aducere, iar suspecții și martorii au fost audiați de procurori. Trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Ulterior, două dintre persoane au fost plasate sub control judiciar pe cauțiune pentru 60 de zile, fiecare depunând o cauțiune de 50.000 de lei. A treia persoană a fost plasată sub control judiciar pentru aceeași perioadă.

Prin măsura controlului judiciar, celor trei le-a fost interzisă temporar exercitarea profesiei în cadrul unității medicale în care activau.

Procurorii precizează că cercetările continuă și cu privire la alte fapte și persoane, iar informații suplimentare vor fi comunicate dacă situația o va impune.

Anchetatorii subliniază că activitățile desfășurate în cauză nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.