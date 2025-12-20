Percheziții în Gura Văii într-un dosar de furt calificat. Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lei

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în comuna Gura Văii, într-un dosar penal ce vizează comiterea unor infracțiuni de furt calificat.

Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada octombrie–decembrie 2025, patru bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 48 de ani, toți din comuna Gura Văii, ar fi pătruns în mod repetat în incinta unei societăți comerciale din localitate, de unde ar fi sustras componente și cabluri de alimentare aparținând unor instalații industriale. Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 1.700.000 de lei.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri și mijloace materiale de probă, necesare pentru continuarea cercetărilor.

După administrarea probatoriului, față de persoanele în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acestea fiind introduse în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea documentării întregii activități infracționale și a recuperării prejudiciului.