Percheziții în Bacău într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu de 150.000 de euro – bunuri recuperate în valoare de 120.000 de euro

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, împreună cu cei din cadrul Poliției municipiului Moinești și sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au efectuat două percheziții domiciliare într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Prejudiciul reclamat în cauză este de aproximativ 150.000 de euro, iar în urma activităților desfășurate au fost recuperate bunuri în valoare de circa 120.000 de euro.

Din cercetări a reieșit că, în perioada ianuarie – februarie 2025, un bărbat de 36 de ani, din municipiul Moinești, ar fi indus în eroare o femeie, promițându-i că va intermedia transportul și înmatricularea a două autovehicule achiziționate din Italia. Păgubita ar fi achitat contravaloarea vehiculelor, prin transfer bancar către o societate comercială din Italia, urmând ca, după finalizarea formalităților, acestea să îi fie restituite.

Ulterior, bărbatul nu ar mai fi predat autovehiculele, ci, prin intermediul părinților săi și al unei societăți comerciale administrate de tatăl său, le-ar fi înmatriculat pe numele acestora, cu scopul de a le înstrăina și de a obține un folos patrimonial injust.

În urma perchezițiilor domiciliare, polițiștii au descoperit, ridicat și indisponibilizat bunuri în valoare de aproximativ 120.000 de euro, constând în două autovehicule, două ceasuri, o geantă și o pereche de ochelari.

La acțiune au participat și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, sprijinind echipele de polițiști în desfășurarea operațiunilor.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, pentru documentarea întregii activități infracționale.