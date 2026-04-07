Percheziții domiciliare într-un dosar de tulburarea ordinii publice, la Slănic Moldova

Polițiștii au efectuat marți, 7 aprilie, trei percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de tulburarea ordinii și liniștii publice și lovirea sau alte violențe, fapte petrecute în stațiunea Slănic Moldova.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Slănic Moldova, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Onești, au descins la două adrese din orașul Dărmănești și una din comuna Dofteana.

Din cercetări a reieșit că patru bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 59 de ani, ar fi agresat fizic un bărbat de 45 de ani, în timp ce se aflau în curtea unui operator economic din Slănic Moldova, incidentul provocând tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, necesare pentru continuarea anchetei.

La acțiune au participat și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Bacău, precum și jandarmi.

Cercetările continuă în acest caz, sub coordonarea procurorului de caz.