Percheziții domiciliare în Onești, într-un dosar de furt cu prejudiciu de 195.000 de lei

Polițiștii din Onești au efectuat, la data de 5 februarie a.c., șapte percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de furt calificat, cu un prejudiciu estimat la 195.000 de lei.

Acțiunea s-a desfășurat în comuna Ștefan cel Mare, cu sprijinul luptătorilor pentru acțiuni speciale și al jandarmilor, având ca obiect depistarea unor persoane bănuite că ar fi sustras cabluri și componente electrice din incinta unei societăți comerciale.

În urma perchezițiilor, șase persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 39 de ani, au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Pe baza probatoriului administrat, toți cei șase bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratul de Poliție Județean Bacău.

Ulterior, față de patru dintre aceștia a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile, iar ceilalți doi au fost plasați sub control judiciar.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale a persoanelor cercetate.