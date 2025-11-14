Percheziții de amploare în Bacău și Letea-Veche într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

La data de 13 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat 19 percheziții domiciliare în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche, într-un dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

Potrivit anchetatorilor, din 2023, mai multe persoane înrudite ar fi desfășurat activități comerciale ilegale prin importuri de flori din Olanda. Gruparea ar fi controlat mai multe societăți comerciale, prin intermediul cărora ar fi comercializat florile în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, declarând doar o parte din venituri, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

În urma perchezițiilor au fost ridicate sume importante de bani și diverse bunuri folosite ca mijloace de probă:

– 456.496 lei,

– 14.480 euro,

– 520 lire sterline,

– 800 dolari,

– aproximativ 130 kg de materiale pirotehnice,

– precum și mai multe cutii cu medicamente și suplimente alimentare ce conțineau substanțe susceptibile a fi interzise la deținere.

La acțiuni au participat și criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale al I.P.J. Bacău, precum și jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.