Percheziție și flagrant în Cleja: doi tineri reținuți pentru trafic de droguri

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un bărbat de 26 de ani și o femeie de 32 de ani, cercetate pentru trafic și deținere de droguri de risc și de mare risc, pentru consum propriu, fără drept.

În urma acțiunii, cei doi au fost prinși în flagrant delict în localitatea Cleja, de polițiștii Serviciului Rutier Bacău, în timp ce transportau aproximativ 500 de grame de canabis și 20 de grame de 3-CMC (cristal), substanțe destinate comercializării.

Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reținerea acestora, iar ieri, 2 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. La activități au participat și criminaliști ai Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

Autoritățile reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.