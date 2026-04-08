Percheziție la Oituz: armă de vânătoare și muniție deținute ilegal, ridicate de polițiști

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 57 de ani, din comuna Oituz, bănuit de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, la data de 7 aprilie a.c., oamenii legii au pus în aplicare un mandat de percheziție emis de Judecătoria Onești.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, o armă letală de vânătoare, confecționată artizanal, precum și 12 cartușe letale, dintre care patru confecționate artizanal, toate deținute ilegal.

Cercetările sunt continuate într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.