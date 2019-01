Leul s-a depreciat, la jumătatea săptămânii abia încheiate, cu 0,42 de bani, cu 0,09% față de euro, și a ajuns din nou la un minim istoric în raport cu moneda unică europeană. Toată lumea vede acum un euro mai scump, cursul stabilit de Banca Națională a României (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro.

Prin urmare, tot ce este socotit în euro la noi, mă refer la prețuri și tarife sau la dobânzi percepute la credite bancare, va fi mai scump. Telefonia și internetul, de exemplu, ne va arde mai rău la buzunare, dar nu sunt singurele cazuri.

De ce se întâmplă fenomenul? BNR explică sec: noile măsuri care au intrat în vigoare la începutul acestui an schimbă datele în piețele valutară și monetară interbancară, strâns corelate. Iar pe acestea se caută noi niveluri de echilibru. S-o fi căutând, dar sunt comentatori ai fenomenului care în acest an văd deja un euro la cinci lei! Și tot unii ca ei mai spun că deprecierea are la bază tocmai măsurile economice ale Guvernului, care nu dau mari garanții investitorilor că urmează vremuri bune. Să vezi de acum încolo scumpiri de tot felul!

Slăbirea leului îi face însă fericiți pe alții. Primii sunt exportatorii de la noi, care dacă vând în euro au lei mai mulți în conturile bancare. Se întâmplă mereu, iar exportatorii îmi spun că stau tot timpul cu ochii pe cursul valutar. Au dreptate. Chimcomplex Borzești, de la noi, e unul dintre acești exportatori. Dar l-am auzit vorbind frumos despre necesitatea unui leu mai slab și pe cunoscutul om de afaceri Viorel Cataramă: în condițiile în care România mai mult importă decât exportă, o astfel de paritate la export ar aduce în țară mai mult capital. Ceea ce, evident, nu e rău deloc: investiții mai mari, export mai mult, locuri de muncă mai multe și tot așa.

Tot răul spre bine, spune o vorbă înțeleaptă, din popor.