Pe ce aruncăm banii

Nu mai surprinde pe nimeni când cutiile poștale ne sunt pline de tot felul de pliante și reviste promoționale. Dar, stau și mă întreb, cât de eficiente sunt?

Nu cumva cei care tocmesc aceste campanii aruncă banii pe fereastră? Sau cei care sunt angajați își bat joc? Zilele trecute, cutiile poștale de la mine de scară erau burdușite cu astfele de pliante.

Și cam toate au sfârșit aruncate pe jos iar apoi aruncate la ghena de gunoi. Mi se pare risipă în toată regula. Dar, ca la noi, la nimeni!

Cătălina Dorobăț

