Patru băcăuani, prinși după o serie de furturi nocturne în Vaslui și Covasna

O grupare formată din patru bărbați din comunele Blăgești și Livezi, județul Bacău, a fost destructurată de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Vaslui, după mai bine de o lună de „vânătoare” de animale în județele Vaslui și Covasna. Țintele lor erau cai și vaci lăsate nesupravegheate la pășunat, în zone izolate.

Potrivit anchetatorilor, între 22 iunie și 6 august 2025, suspecții au dat mai multe lovituri în comunele Poienești, Todirești, Zăpodeni (Vaslui) și Sânzieni (Covasna). Modul de operare era simplu, dar eficient: acționau exclusiv noaptea, identificau animalele aflate în extravilan, le capturau rapid și dispăreau fără urmă înainte ca proprietarii să observe dispariția.

Aventura lor s-a încheiat brusc, după ce polițiștii i-au surprins în flagrant în județul Bacău, imediat după ce sustrăseseră două cabaline din comuna Sânzieni. Prejudiciul total cauzat de grupare este estimat la 70.000 de lei.

Cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior Judecătoria Vaslui a dispus arestul la domiciliu pentru trei dintre ei, pe o perioadă de 30 de zile. Al patrulea suspect rămâne sub control judiciar.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și nu exclud posibilitatea ca gruparea să fie implicată și în alte furturi de animale din regiune.